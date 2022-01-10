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    • 10.01.2022 11:01
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    • 10.01.2022 11:15
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    Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

    Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

    Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından harita paylaşarak il il haftalık vaka sayısını açıkladı.

    Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

    25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

    İŞTE HAFTALIK HARİTA

    EN ÇOK VAKA ARTAN İLLER

    25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı
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