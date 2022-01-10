Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından harita paylaşarak il il haftalık vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

İŞTE HAFTALIK HARİTA

EN ÇOK VAKA ARTAN İLLER

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.