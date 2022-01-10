HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih belli oldu | 10-14 Ocak 2022

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Dün yazdığım kar ile ilgili tüm bilgiler bugün içinde geçerliliğini koruyor. Hatırlatma açısından tekrar yazıyorum. Yarın (salı) geceden itibaren Marmara (İstanbul dahil) İç Anadolu'nun Kuzeyi İç Ege'de hava 10 C soğuyor. Çarşamba sabah (İç Anadolu ve İç Ege'de daha geç) kar yağışı başlıyor ve perşembe akşama kadar aralıklı devam ediyor Cuma yağış ülkeyi terk ediyor Bugün yarın doğuda kar var.





Önemli hava haberi Muğla (Bodrum Marmaris Fethiye) ve Antalya (İlçeleri dahil) dan Mersin'e kadar Akdeniz bölgesi kıyısında şiddetli yağmur dolu fırtına hortum olasılığıdır. Akdeniz bölgesinin Toroslarda yoğun kar var. Bu tahmin bugün ve yarın (Salı) geçerlidir. Tedbir alınmalı.

Bugün İstanbul'da sabah yağmur vardı öğleden sonra olmayacak ama siz devam ediyor. Akşam ve sabah saatlerinde sis ulaşımda etkili olabilir. Sis kara yollarında kayganlığı artırır bu nedenle sürücüler dikkat etmeli.