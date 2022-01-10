Bıçaklanarak öldürülen sporcu Muhammet Mustafa'nın annesi: Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim

Sabah'ın haberine göre yüreği yanan anne Elife Kulacu, "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu.
Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum.