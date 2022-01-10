Bıçaklanarak öldürülen sporcu Muhammet Mustafa'nın annesi: Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim

Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum.