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    • 10.01.2022 10:19
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    ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı: Görüntüler eski yer CHP yurdu!

    CHP'nin karanlık yandaşı ODA TV'nin Atatürk provokasyonu elinde patladı. Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekildiği iddia edilen skandal görüntülerin 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği tespit edildi. Videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer alıyordu.

    takvim.com.tr
    ODA TV’nin Atatürk provokasyonu elinde patladı!
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    Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Sosyal medyaya yer alan videoda, üç gencin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı.


    GÖRÜNTÜLERİN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Kabataş Lisesi öğrencileri tarafından çekildiği ileri sürülen ve sosyal medyada bir anda yayınlanan, Atatürk'e ait posterin yırtılmasına ilişkin görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı.


    SARIYER BELEDİYESİ'NE AİT YURTTA GERÇEKLEŞTİ
    ODA TV'nin yeniymiş gibi servis ettiği olayın geçtiğimiz 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği tespit edildi.




        KABATAŞ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
        Yurtta kalan öğrencilerin Kabataş Lisesi öğrencileri olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, olayın provokasyon olduğu, aylar önce yaşanmış olmasına karşın, videonun özellikle ODA TV tarafından, CHP'nin Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarıyla aynı süreçte servis edildiği belirtiyor.

        GÜNDEM BELİRLEDİK YALANI
        Öte yandan ODA TV, yaptığı provokasyona gündem belirledik diyerek yeniden manşetine taşıdı ve herhangi bir düzeltme yapmadı.



        CHP yandaşı Sözcü gazetesi de manşete taşıdığı haberiyle konuyla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığı halde AK Parti'yi hedef aldı. Gazete manşetten verdiği haberde, "AKP'nin kindar gençliğinin ihanetine tepki yağdı" ifadelerini kullandı.

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        KAD-SİS
        Haberler Güncel ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı: Görüntüler eski yer CHP yurdu!
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