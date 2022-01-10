ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı: Görüntüler eski yer CHP yurdu!

Sabah'ta yer alan habere göre, olayın provokasyon olduğu, aylar önce yaşanmış olmasına karşın, videonun özellikle ODA TV tarafından, CHP'nin Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarıyla aynı süreçte servis edildiği belirtiyor.

GÜNDEM BELİRLEDİK YALANI

Öte yandan ODA TV, yaptığı provokasyona gündem belirledik diyerek yeniden manşetine taşıdı ve herhangi bir düzeltme yapmadı.