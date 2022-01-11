Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi intihar ederek hayatına son verdi. Kara'nın ölüm haberi başta yakınları olmak üzere herkesi kahretti. Enes Kara kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Peki, Enes Kara kimdir? Elazığ tıp öğrencisi Enes Kara neden intihar etti, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...