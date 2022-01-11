Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi intihar ederek hayatına son verdi. Kara'nın ölüm haberi başta yakınları olmak üzere herkesi kahretti. Enes Kara kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Peki, Enes Kara kimdir? Elazığ tıp öğrencisi Enes Kara neden intihar etti, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde eğitim gördüğü belirtilen öğrencisi Enes Kara intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşanan bu üzücü olay sonrasında Enes Kara sosyal medyada gündem oldu.
ENES KARA KİMDİR?
Enes Kara'nın 19 ya da 20 yaşında olduğu belirtiliyor. Öte yandan Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. öğrencisi olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.