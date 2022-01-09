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    • Güncel
    • 09.01.2022 12:32
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    • 09.01.2022 12:32
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    İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Atatürk posterine saldırıya soruşturma
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."
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