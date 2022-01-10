Millet İttifakı'nda çatlak sürüyor! CHP ve İYİ Partililer'den ağza alınmayacak hakaret

Ümraniye Belediye Meclisinin Ocak ayı 1. oturumunda İYİ Partili ve CHP'li üyeler arasında gerçekleşen bu tartışma üzerine AK Partili Meclis üyesi Yavuz selim Tuncer, "Siz beraber seçimlere giren ve aynı listeden seçilen meclis üyelerisiniz. Sizin iç kavganıza biz dahil olmayız. Bizim için ha CHP ha İYİ Parti ikisinde Millet İttifakı'nda bize muhalefet yapan partilerdir. Kavgalarınızı Ümraniye Meclisine değil de kapalı kapılar ardında yaparsanız, meclisimiz ve halkımız gereksiz gündeminize dahil olmazlar" şeklinde konuştu.