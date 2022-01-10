Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapları verdiler.
CHP'Lİ ÖZEL'E DİN EĞİTİMİ TEPKİSİ
KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI SÖZLERİ
Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu.
Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır. Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar.
Toplumun kazanımlarını koruyan bir dil olması lazım. Kutuplaştırmalarını net bir şekilde anlamaları lazım.
Siyasi tansiyon biraz yükseldiği zaman, Yassıada'ya memleketi götüren dili kullanıyorlar. Dillerinin maalesef akılla, makul bir şekilde düşünceyle siyaset yapmadıklarını, kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz.
KAZAKİSTAN'DAKİ SON DURUM
Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın çok köklü ilişkileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır.
Arzumuz Kazakistan'ın istikrarını koruması. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.