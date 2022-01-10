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    • 10.01.2022 18:49
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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı sözlerine ilişkin konuşan Çelik, "Sırf AK parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

    Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

    "Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapları verdiler.



    KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI SÖZLERİ
    Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu.

    CHP'Lİ ÖZEL'E DİN EĞİTİMİ TEPKİSİ
    Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır. Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar.

    Toplumun kazanımlarını koruyan bir dil olması lazım. Kutuplaştırmalarını net bir şekilde anlamaları lazım.

    Siyasi tansiyon biraz yükseldiği zaman, Yassıada'ya memleketi götüren dili kullanıyorlar. Dillerinin maalesef akılla, makul bir şekilde düşünceyle siyaset yapmadıklarını, kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz.



    KAZAKİSTAN'DAKİ SON DURUM
    Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın çok köklü ilişkileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır.

    Arzumuz Kazakistan'ın istikrarını koruması. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.



        ESKİ AVUSTURYA BAŞBAKANINA YENİ GÖREV
        Avusturya'nın Başbakanı Kurz, İslam düşmanlığıyla, göçmen düşmanlığıyla öne çıkan bir şahıstı. Yolsuzluk soruşturması sonucu istifa etti. Bu şahsın Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair haber var. Müslüman ve Türkiye düşmanlığıyla öne çıkan bir şahsın, böyle bir göreve getirilmesi Avrupa'da aşırı sağcılara karşı verilen mücadeleye zarar verecektir.

        "İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA KINIYORUZ"
        İsrail iki devletli çözümü imha eden yaklaşımlarda bulunuyor. Yeni yerleşim yerlerine onay vermesini bir kez daha kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bunu hukuki engellerle engellemeli.

        MACRON'A TEPKİ
        (Macron'un Türkiye'yi siyasal İslam ile suçlaması ve AB'ye girmemesi gerektiğini söylemesi) Macron şunu unutmasın Türkiye'nin faaliyetleri emperyal bir niyet içermiyor. Sayın Macron'un bütün dış politika perspektifi neden Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerinedir? Sayın Macron Avrupa'nın değerlerinden bahsediyor. Fransız istihbaratının hem DEAŞ ile hem de PKK ile ilişki biçimi Macron'un kafasındaki Avrupa anlayışının neresinde?

        Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruduğunda ona iftira atmak için bunları söylüyor. Macron bizi medeni olarak görsün diye ne yapalım Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden vaz mı geçelim?

        Macron'un medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz. Macron'un medeniyet anlayışına göre bizim Azerbaycan'daki kardeşlerimize destek vermememiz, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizden vaz geçmemiz gerekiyor. Buz bunu yapmayacağız.

        Macron'un Libya'daki, Afrika'daki suçları nedeniyle özür dilemesi gerekiyor. DEAŞ'a, PKK'ya verdiği destekten dolayı özür dilemesi gerekiyor. Biz de onu o zaman medeni sayarız.

        HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST İLE FOTOĞRAFI
        Sayın Şentop milletvekili sıfatını taşıyan birisinin PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları sonrasında yüce Meclis'in onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Meclis'in böyle çirkin bir görüntüyle gündeme gelmemesi için gerekeni yapmıştır.

        Hiçbir ülkenin, demokrasisini, egemenliğini yok etmek isteyen örgüt karşısında tavizsiz davranması gerekir.
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        Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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