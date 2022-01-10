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    CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı başkanı Tanju Özcan yine cinlik peşinde! Sığınmacıların peşini bırakmıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin skandallara imza atan başkanı Tanju Özcan sığınmacıların peşini bırakmıyor. Özcan, sığınmacılara su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren ırkçı bir karara imza atmıştı. Ardından ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı gelmişti. Tanju Özcan bu olayların ardından sığınmacılarla ilgili yeni çalışmaları olduğunu duyurdu.

    Tanju Özcan yine cinlik peşinde!

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin skandallara imza atan başkanı Tanju Özcan sığınmacıların peşini bırakmıyor.

    Özcan, sığınmacılara su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren ırkçı bir karara imza atmıştı.

    Ardından ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı gelmişti.

        SIĞINMACILARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
        Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından sürekli düşündüğünü ve yeni kararlar alacağını belirten Özcan, "Sığınmacılarla ilgili mahkeme kararının ardından kara kara düşünüyorum. Geçici sığınmacılar Bolu'yu terk ediyordu. 'Bu misafirlik fazla uzadı' derken benim amacım bir mesaj vermekti. Ama mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğru bir karar mı, bence değil. Ama ben hukukçu olduğum için bu karara uymak zorundayım. 30 gün içerisinde bu yürütmeyi durdurma kararına uymak zorunda olduğumuz için, bir sonraki meclis toplantısında süre geçeceği için biz kararı hemen uyguladık. Ama içime pek sinmedi. Sığınmacılarla ilgili değişik planlarım var. Onlar Türkiye'den ayrılsınlar diye ek tedbirler ve ek kararlar alacağım. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu ile paylaşacağım" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Güncel CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı başkanı Tanju Özcan yine cinlik peşinde! Sığınmacıların peşini bırakmıyor
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