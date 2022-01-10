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    • 10.01.2022 12:18
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    • 10.01.2022 12:18
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    Kaçakçı ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 10,8 ton ele geçirildi!

    Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Kaçakçı ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok!

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık." açıklamasında bulundu.


    10.8 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
    Bakan Muş, kaçak eşyaların büyük bir bölümünün uyuşturucu madde olduğuna dikkat çekerek, "Önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." dedi.


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    Haberler Güncel Kaçakçı ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 10,8 ton ele geçirildi!
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