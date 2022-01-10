Kaçakçı ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 10,8 ton ele geçirildi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık." açıklamasında bulundu.



10.8 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Muş, kaçak eşyaların büyük bir bölümünün uyuşturucu madde olduğuna dikkat çekerek, "Önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." dedi.



Ayrıntılar geliyor...