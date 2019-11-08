İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik söylediği "ahmak" ifadesine karşılık "31 Mart'ı iptal ettirenler ahmaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Öte yandan YSK'nın AK Partili ve MHP'li üyelerinin de İmamoğlu'na kişisel hakaret davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Fransa'da Türkiye'yi eleştirmiş, terörle bağlantısı olduğu tespit edilen HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının yanlış olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na bu açıklamaları nedeniyle ahmak demişti.

İmamoğlu ise biraz daha ileriye giderek "31 Mart seçimlerini iptal ettirenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı.