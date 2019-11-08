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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:26

'li 'nun ''ı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne suç duyurusu

'li Başkanı 'nun 'ya yönelik, "'ı iptal ettirenler ahmaktır" ifadeleri hakkında AK Partili ve 'li üyelerin 'ya suç duyurusunda bulunarak kişisel hakaret davası açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

İmamoğlu'nun o sözlerine suç duyurusu!

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , İçişleri Bakanı 'nun kendisine yönelik söylediği "ahmak" ifadesine karşılık "'ı iptal ettirenler ahmaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Öte yandan 'nın AK Partili ve 'li üyelerinin de İmamoğlu'na kişisel hakaret davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
'li Ekrem İmamoğlu, 'da 'yi eleştirmiş, terörle bağlantısı olduğu tespit edilen 'li belediye başkanlarının görevden alınmasının yanlış olduğunu söylemişti. Soylu, İmamoğlu'na bu açıklamaları nedeniyle ahmak demişti.

İmamoğlu ise biraz daha ileriye giderek "31 Mart seçimlerini iptal ettirenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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