Başkan Erdoğan hayranı Fransız piyanist Sinan (Stéphane) Blet'i siyonistler mi balkondan attı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı Fransız piyanist Stéphane Blet, Türk kökenli bir arkadaşına ziyarette bulunmak üzere gittiği İsviçre seyahati sırasında hayatını kaybetmişti. Kısa süre önce Müslüman olan Türk hayranı Blet'in 7 Ocak'ta Cenevre kentinde kaldığı evin balkonundan şaibeli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdiği açıklandı.
SİYONİSTLERDEN VE PKK'DAN ÇOK SAYIDA ÖLÜM TEHDİDİ ALDI
Müslümanları cansiperane savunan Fransız piyanistin siyonistlerden ve bölücü terör örgütü PKK'dan çok fazla ölüm tehdidi aldığı biliniyordu. Sinan Blet'in intihar etmiş gibi göstermeye çalışılması şüphe uyandırdı.
Blet, 17 Aralık 2017'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen "Seninleyiz Kudüs" mitingine katılmıştı.
Blet'in danışmanı Dilek Akdemir, ünlü piyanistle geçen yıl eylülden bu yana tanıştıklarını ve etkinliklerini planlamada piyaniste yardımcı olduğunu belirtti.