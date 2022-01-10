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    • 10.01.2022 16:03
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    Başkan Erdoğan hayranı Fransız piyanist Sinan (Stéphane) Blet'i siyonistler mi balkondan attı?

    Stéphane adıyla bilinen dünyaca ünlü piyanist Sinan Blet, 7 Ocak'ta bulunduğu Cenevre'de bir evin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek 52 yaşında vefat etmişti. Müslüman piyanisti çok yakından tanıdığını vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene Fransız Blet'in siyonistler ve masonlar ile tehlikeli mücadeleye giriştiğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayranı Sinan Blet, 2019 yılında siyonist, mason ve bölücü terör örgütü PKK ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Sinan Stéphane Blet’i siyonistler mi öldürdü?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı Fransız piyanist Stéphane Blet, Türk kökenli bir arkadaşına ziyarette bulunmak üzere gittiği İsviçre seyahati sırasında hayatını kaybetmişti. Kısa süre önce Müslüman olan Türk hayranı Blet'in 7 Ocak'ta Cenevre kentinde kaldığı evin balkonundan şaibeli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdiği açıklandı.

    SİYONİSTLERDEN VE PKK'DAN ÇOK SAYIDA ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

    Müslümanları cansiperane savunan Fransız piyanistin siyonistlerden ve bölücü terör örgütü PKK'dan çok fazla ölüm tehdidi aldığı biliniyordu. Sinan Blet'in intihar etmiş gibi göstermeye çalışılması şüphe uyandırdı.

    Blet, 17 Aralık 2017'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen "Seninleyiz Kudüs" mitingine katılmıştı.

    Blet'in danışmanı Dilek Akdemir, ünlü piyanistle geçen yıl eylülden bu yana tanıştıklarını ve etkinliklerini planlamada piyaniste yardımcı olduğunu belirtti.

        Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.

        AKM'DE KONSER DÜZENLEYECEKTİ

        En son Blet'in 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliği düzenlemesi için anlaşma sağladıklarını anlatan Akdemir, "Gösterinin reklamları bugün yapılmaya başlamıştı, hatta biletler satışa çıkmıştı, fakat nasip olmadı." dedi.

        ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

        Konserin ardından PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını söyleyen Blet, Şubat 2019'da Türkiye'ye gelerek, hakkındaki ölüm tehditlerine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

        Blet, konuya ilişkin AA muhabirine, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

        Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde boykota uğrayan Blet'in birçok konseri iptal edildi ve YouTube kanalı kapatıldı.

        Kendisini "Türk hayranı" olarak tanımlayan Blet, iyi derecede Türkçe konuşuyordu.

        BİNADAN BİRİ VEYA BİRİLERİ Mİ ATTI?

            Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene şaibeli bir şekilde vefat eden Sinan (Stéphane) Blet ile ilgili sosyal medya hesabından çok önemli bilgiler paylaştı.

            Siren'in Blet ile ilgili açıklamaları şöyle:

            "İsviçre'de bir binadan düşerek (veya başka şekilde?) vefat etmiş, şahsen çok yakından tanıma şansı elde ettiğim, dünya üzerinde ender rastlanabilecek iyilik ve yetenekte bir sanatçı olan Stéphane Blet'i sizlere, Türkiye'ye anlatma ihtiyacı duyuyorum.

            Stéphane ile uzun yıllar önce tanıştım. Ben yıllar önce Türkiye'yi Fransa'da tanıtmayı amaçlayan Red'Action isimli bir haber sitesi kurmaya karar verdim. Bunun için Türkiye aşığı ünlü Fransız piyanist Stéphane Blet ile de görüşüp projeye destek olmasını rica ettim.

            "TÜRKİYE'Yİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORDU"

            Kendisi dünyaca ünlü bir sanatçı olmasına rağmen çok insancıl, sevecen ve yardımsever biriydi. Türkiye'yi gerçekten çok seviyordu ve Türkçesi muhteşemdi. Projeme destek olacağını söyledi ve açılış gecesinde gönüllü olarak konser verdi. Geceye katılan herkesle dost oldu.

            "BİR SÜRE SONRA TÜRKİYE'YE YERLEŞTİ"

            Stéphane sanat için sanat değil toplum için sanat anlayışını savunan biriydi. Savunduğu fikirler onu o kaçınılmaz sona sürürkledi. Birçok farklı güçlü ve tehlikeli gruba karşı dik durdu. Çok ciddi tehditler alıyordu. Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşti.

            SİNAN BLET SİYONİST VE MASONLARLA MÜCADELE ETTİĞİ İÇİN PKK'DAN TEHDİT ALIYOR

            Siyonizm, masonluk ile tehlikeli mücadelesinin detaylarına girmeyeceğim. Sistem karşıtı biriydi. PKK'dan tehdit alıyordu. Filistin meselesi için konserler veriyordu. Türkiye'yi tanıtmak için bütün sanatçıları ülkemize davet ediyordu.

            Bana düzenli olarak kayıtlarını gönderirdi, ben de onları dinler, hayallere dalardım. Bizim bazı "sanatçılarımız" ülkemizi yerden yere vururken, o Türk ve Osmanlı musikisini dünyaya tanıtmak için 12 Osmanlı-Türk rapsodisi besteledi. Dinleyin ve dinlettirin.

            SURİYE HAREKATLARI DÖNEMİNDE ŞEHİT TÜRK ASKERLERİ İÇİN KONSERLER DÜZENLEDİ

            Stéphane Fransa'daki Türk derneklerinde Türkiye-Fransa ilişkilerinin en gergin olduğu, Avrupa'nın Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtlarına karşı olduğu bir dönemde şehit askerlerimiz için konserler düzenledi.

            ERDOĞAN DESTEKÇİSİ OLDUĞU İÇİN HESAPLARI SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ KAPATILDI

            Stéphane'ın fikirleri bir süre sonra onun başına daha büyük belalar açmaya başladı. Sosyal medya ve YouTube sayfaları sürekli kapatılıyordu. Türkiye'de bile bazı çevrelerin Stéphane, Erdoğan destekçisi diye konserlerini engellediğini çok iyi biliyorum. Her şeyden haberdarım.

            FRANSA DEVLETİ TAKDİM ETTİĞİ NİŞANI SİNAN BLET'TEN GERİ ALDI

            Stéphane, bir süre sonra konser veremez oldu. Dünyada belki de 1000 yılda bir rastlanacak bir yeteneğe sahip olmasına rağmen Fransa Devleti ona takdim ettiği nişanı geri aldı. Stéphane toplumdan soyutlandı ve sanatını icra edemez hale geldi.

            "ANNESİ BİLE TEHDİT ALIYORDU"

            Tabii ki hassas bir birey olarak bu olan bitenler onu derinden etkilemiş olmalı. Annesi bile tehdit alıyordu. Çok yakınında olmayanlar haricinde çevresindekilere hep çok güçlü ve savaşçı bir insan izlenimi verdi. Son nefesine kadar doğru bildikleri adına mücadele etti.

            Ünlü Fransız komedyen Dieudonné, benzer sebeplerden dolayı Stéphane'ın yanına İstanbul'a yerleşecekti. İkisiyle bir röportaj yapıp TRT'de bir yazı kaleme aldım. Çok önemli olmasına rağmen, röportajın sesli versiyonunu yayınlayamadım...

                Stéphane Blet ve Dieudonné birlikte önemli projelere imza atmak için kolları sıvamıştılar. İki sanatçı bana ilk çalışmalarını gönderdiler. Hayalleri İstanbul'u özgür düşünce ve sanat merkezi haline getirmekti.

                TÜRKİYE'Yİ SAVUNDUĞU İÇİN DE ÇOK CİDDİ BİR BEDEL ÖDEDİ

                Stéphane, Türkiye'yi müdafaa ettiği için de çok ciddi bir bedel ödedi. Ben de burada ciddi sıkıntılar yaşarken hep arkamda durdu. İnanın bana, bazen sözde ülkemden vatandaşlar beni yerin dibine sokarken, Stéphane beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç "kendi olmaktan" vazgeçmedi.

                "BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORDU"

                Dün gece vefat haberini aldığımda ne kadar sarsıldığımı tahmin ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu ve her ortamda korkusuzca savundu. Böyle bir sanatçı yaşarken kıymeti bilinmese de, vefatından sonra ülkemizde hatırlanmasını, adının yaşatılmasını diliyorum.

                Ben de her fırsatta Stéphane Blet'yi, mücadelesini, yeteneğini, sevecenliğini anlatacağım. Umarım ismi İstanbul'da sevdiği bir yere veya hayalindeki gibi uluslararası bir sanat merkezine verilir. Ben de her zaman onu kalbimde yaşatacağım. Sanatçı'nın önünde saygıyla eğiliyorum.

                VEFATINDAN ÖNCE MÜSLÜMAN OLUP SİNAN İSMİNİ ALDI

                Bu arada benim bile bilmediğim özel bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Vefatından önce Müslüman olup Sinan ismini almış. Allah rahmet eylesin, günahlarını affetsin.

                "TÜRKİYE, FİLİSTİN VE MAZLUMLAR İÇİN SON NEFESİNE KADAR MÜCADELE ETTİ"

                Bugün bütün medyamızı bazı gereksiz gündem olayları yerine Türkiye, Filistin ve mazlumlar için son nefesine kadar mücadele etmiş, bu uğurda her şeyini kaybetmiş ama Türkiye'de kimsenin doğru düzgün adını bile bilmediği bu büyük sanatçıyı anmaya davet ediyorum."

                SİNAN (STEPHANE) BLET KİMDİR?

                1969'da Paris'te doğan ve küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Stephane Blet, ABD'li klasik piyanist Byron Janis'in, yeteneğini keşfetmesi üzerine New York'a gitti ve burada bir diğer piyanist Vladimir Horowitz'in asistanlığını yaptı.

                İlk albümünü 15 yaşında yayınlayan piyanist, 1986'dan itibaren uluslararası konserler vermeye başladı.

                Şimdiye kadar 500 civarında beste, 15 Osmanlı Rapsodisi ve 44 plağı bulunan Blet'e, Türk halk müziği konusunda yaptığı özel çalışmalar nedeniyle 1996'da devlet nişanı verildi.

                Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen ünlü piyanist 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşıyordu.

                Blet, 2018'de Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk askerine destek amaçlı konser vermişti.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan hayranı Fransız piyanist Sinan (Stéphane) Blet'i siyonistler mi balkondan attı?
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