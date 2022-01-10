Başkan Erdoğan hayranı Fransız piyanist Sinan (Stéphane) Blet'i siyonistler mi balkondan attı?

Bana düzenli olarak kayıtlarını gönderirdi, ben de onları dinler, hayallere dalardım. Bizim bazı "sanatçılarımız" ülkemizi yerden yere vururken, o Türk ve Osmanlı musikisini dünyaya tanıtmak için 12 Osmanlı-Türk rapsodisi besteledi. Dinleyin ve dinlettirin.

SURİYE HAREKATLARI DÖNEMİNDE ŞEHİT TÜRK ASKERLERİ İÇİN KONSERLER DÜZENLEDİ

Stéphane Fransa'daki Türk derneklerinde Türkiye-Fransa ilişkilerinin en gergin olduğu, Avrupa'nın Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtlarına karşı olduğu bir dönemde şehit askerlerimiz için konserler düzenledi.

ERDOĞAN DESTEKÇİSİ OLDUĞU İÇİN HESAPLARI SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ KAPATILDI

Stéphane'ın fikirleri bir süre sonra onun başına daha büyük belalar açmaya başladı. Sosyal medya ve YouTube sayfaları sürekli kapatılıyordu. Türkiye'de bile bazı çevrelerin Stéphane, Erdoğan destekçisi diye konserlerini engellediğini çok iyi biliyorum. Her şeyden haberdarım.

FRANSA DEVLETİ TAKDİM ETTİĞİ NİŞANI SİNAN BLET'TEN GERİ ALDI

Stéphane, bir süre sonra konser veremez oldu. Dünyada belki de 1000 yılda bir rastlanacak bir yeteneğe sahip olmasına rağmen Fransa Devleti ona takdim ettiği nişanı geri aldı. Stéphane toplumdan soyutlandı ve sanatını icra edemez hale geldi.

"ANNESİ BİLE TEHDİT ALIYORDU"

Tabii ki hassas bir birey olarak bu olan bitenler onu derinden etkilemiş olmalı. Annesi bile tehdit alıyordu. Çok yakınında olmayanlar haricinde çevresindekilere hep çok güçlü ve savaşçı bir insan izlenimi verdi. Son nefesine kadar doğru bildikleri adına mücadele etti.

Ünlü Fransız komedyen Dieudonné, benzer sebeplerden dolayı Stéphane'ın yanına İstanbul'a yerleşecekti. İkisiyle bir röportaj yapıp TRT'de bir yazı kaleme aldım. Çok önemli olmasına rağmen, röportajın sesli versiyonunu yayınlayamadım...