Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik'e destek konseri vermişti
Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen Fransız piyanist Stephane Blet, hayatını kaybetti. Blet, 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk ordusuna destek konserleri verdiği için PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti.
Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Blet, 7 Ocak'ta bulunduğu Cenevre'de bir evin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti.
Piyanistin yakını, bazılarının Blet'in ölümünü intihar gibi göstermeye çalıştığını ancak onun sağlıklı olduğunu ve hayatını kaybettiği akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapmayı planladığını aktardı.
Blet'in ölümün ardından Fransız gazeteci Pierre Jovanovic, yarın sabah Blet'i anacağını belirterek, "Stephane Blet 7 Ocak 2022'de meleklerle buluşmaya gitti. Bundan böyle cennette piyano çalacak, Liszt Satie Giulini'yi ve çok sevdiği bestelerini tekrarladığı herkesle buluşacaktır." ifadesini kullandı.
Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.