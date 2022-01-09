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Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik'e destek konseri vermişti

Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen Fransız piyanist Stephane Blet, hayatını kaybetti. Blet, 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk ordusuna destek konserleri verdiği için PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti.

09.01.2022 18:42 - Son Güncelleme: 09.01.2022 18:51
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik’e destek konseri vermişti

Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Blet, 7 Ocak'ta bulunduğu Cenevre'de bir evin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti.

Piyanistin yakını, bazılarının Blet'in ölümünü intihar gibi göstermeye çalıştığını ancak onun sağlıklı olduğunu ve hayatını kaybettiği akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapmayı planladığını aktardı.

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Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik’e destek konseri vermişti

Blet'in ölümün ardından Fransız gazeteci Pierre Jovanovic, yarın sabah Blet'i anacağını belirterek, "Stephane Blet 7 Ocak 2022'de meleklerle buluşmaya gitti. Bundan böyle cennette piyano çalacak, Liszt Satie Giulini'yi ve çok sevdiği bestelerini tekrarladığı herkesle buluşacaktır." ifadesini kullandı.

Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik’e destek konseri vermişti

Blet ile birçok program yapan YouTuber Jim le Veilleur de Blet'in intihar etmeye niyeti olmadığını ancak maddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik’e destek konseri vermişti

15 MART'TA AKM'DE KONSER VERECEKTİ
Blet'in vefatına ilişkin konuşan danışmanı Dilek Akdemir, ünlü piyanistle geçen yıl eylülden bu yana tanıştıklarını ve etkinliklerini planlamada piyaniste yardımcı olduğunu belirtti.

Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti: Harekat zamanı Mehmetçik’e destek konseri vermişti

Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.

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