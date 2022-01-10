Ufuk Korveti gün sayıyor! Türkiye'nin gözü kulağı olacak

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591), 14 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.
Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde 14 Ocak'ta tören düzenlenecek. Törene Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.