HDP binasına saldıran kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bahçelievler İlçe Başkanlığına bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik sorgusunun ardından Sütçü hakkında ev hapsi kararı verilmiş, başsavcılık ise karara itiraz edip, Sütçünün tutuklanmasını talep etmişti.

MAHKEME SAVCILIĞIN İTİRAZINI KABUL ETTİ

Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme kararını verdi. İtirazı kabul eden mahkeme, şüpheli Muhammed Eren Sütçü hakkındaki ev hapsini kaldırıp, tutuklama kararı verdi. Sütçü bu kararla cezaevine gönderildi.

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığına 28 Aralık 2021 tarihinde saldırı düzenleyen Muhammed Eren Sütçü bir kişiyi bıçakla yaralamış, Sütçü'nün üzerinden 2 kurusıkı tabanca ve 6 kurusıkı tabanca mermisi de çıkmıştı.