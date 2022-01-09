Operasyonel yayınlarıyla ülkemize zarar vermeye çalışan FOX TV ne amaçlıyor? O yayınlar A Haber'de deşifre edildi

HDP'nin çağrısıyla terör sempatizanlarının ikisi polis, 39 kişiyi şehit ettiği 6-8 Ekim Olayları'nın 7.yıldönümünde, PKK terör örgütünden hüküm giyen cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV'ye çıkarıldı.
FOX TV'nin ''Hâlâ alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar.'' diye konuşturduğu çiftçinin 29 bin lira destek aldığı belgelendi.
Afrin'deki Mehmetçiğe işgalci diyen FOX TV, Libya'ya gidilmesinin ardından ''sömürgecilik'' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli yayına çıkarıldı. İkili canlı yayında PKK hendeklerini ve teröristbaşını övdü.
Muharrem İnce'nin canlı yayında ''Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek.'' sözü çarpıtıldı. KJ olarak ''Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek.'' yazıldı.