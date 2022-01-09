Operasyonel yayınlarıyla ülkemize zarar vermeye çalışan FOX TV ne amaçlıyor? O yayınlar A Haber'de deşifre edildi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli yayına çıkarıldı. İkili canlı yayında PKK hendeklerini ve teröristbaşını övdü.

Muharrem İnce'nin canlı yayında ''Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek.'' sözü çarpıtıldı. KJ olarak ''Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek.'' yazıldı.