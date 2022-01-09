Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.01.2022 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 09:02
    ABONE OL

    İzmir'de Tunç Soyer'den vatandaşlara aktarmalı zam kazığı

    CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi il genelinde ulaşıma yüzde 36 oranında zam yapıldığını açıkladı ancak gerçek bambaşka çıktı. Aktarma ücretine yapılan fahiş zamla birlikte gerçek zam oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. İzmirliler duruma tepki gösterirken, sosyal medya üzerinden Tunç Soyer'e eleştiriler yükseldi.

    İzmir’de Tunç Soyer’den aktarmalı zam kazığı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam yaptıklarını açıklamıştı. Toplu ulaşım araçlarına ödenen tam biniş ücreti 3,46 liradan 4,70'e çıkartıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruşa yükselirken, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş oldu. Her ne kadar Başkan Soyer, ulaşım zammını yüzde 36 olarak açıklasa da, aktarmalara getirilen zamlarla birlikte gerçek zam oranının yüzde 36'nın üstünde olduğu ortaya çıktı.

    2 VESAİT YAPANLAR YANDI!
    Toplu ulaşım kullanan İzmirlilerin yüzde 90'ının aktarma yaptığı düşünüldüğünde, 2 vesait kullanan vatandaşlar, geçtiğimiz yıla göre ulaşıma yüzde 41,41 oranında daha fazla para ödeyecek. 3 vesait kullanan vatandaşların ise ulaşım ücretleri yüzde 40,35 oranında zamlandı. İzmir'deki ulaşıma yapılan gizli zam hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir ulaşım sistemindeki tek doğru olan şey, aktarma sisteminde 90 dakika içerisindeki binişlerin ücretsiz olmasıydı. Bununla alakalı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylık döneminde ve belediye başkanlığının ilk döneminde yaptığı açıklamalarda aktarma sistemini ücretli hale getirmeyeceğini söylerken, geldiğimiz noktada 90 dakika sistemini kaldırmakla birlikte ulaşıma yaptığı zammın yanında İzmirlileri çok daha fazla mağdur edecek şekilde aktarma sistemine yüzde 80-85'lere varan zam yaptı" ifadelerini kullandı.

    "AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR"
    İzmirlilerin çoğunun aktarma yapmak zorunda olduğunun altını çizen Hızal, "Bunun sebebi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisidir. Bugün İzmir'de Buca'dan Bornova'ya giden vatandaş tek vesait ile ulaşımını tamamlayabilirken, çok anlam verilemeyen bir aktarma sistemi ortaya koydular. Hem bu aktarma sistemiyle İzmirlileri mağdur ediyorsunuz hem de aktarmayı ücretli hale getirip, aktarmalara da ulaşıma yapılan zammın üç katı oranında zam yapıyorsunuz. Bu İzmirlilerin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir" diye konuştu.

        2 AKTARMA YAPAN 12,52 TL ÖDÜYOR
        İzmir'in çevre ilçelerinden merkeze ya da bir başka yere gitmek isteyen vatandaşların en az 2 vesait kullanması gerekiyor. Çiğli, Menemen, Bornova, Gaziemir gibi ilçelerin uzak semtlerinde oturup, toplu ulaşım aracı kullananlar ise 3 vesait kullanıyor. Bu durumda ulaşıma ödenen gidiş-geliş ücret 12,52 liraya çıkıyor. Örneğin Çiğli Evka-5, Egekent gibi semtlerden Konak'a gitmek için otobüse binen bir vatandaş, ilk kullanımda 4,70 TL ödüyor. Çiğli'den bindiği aktarma otobüsüyle Alsancak'a kadar geliyor ve 90 kuruş daha ödüyor. Buradan Konak'a gitmek için bindiği otobüs ya da tramvayda ise ikinci aktarma ücreti olarak 66 kuruş daha ödüyor. Böylece sadece gidişte toplam 6,26 TL ödüyor. Dönüşle birlikte bu ücret 12,52 TL'yi buluyor.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK
        Kırmızıbere:         "Her sabah 4.70 basarken böğrüme bir şey oturuyor. Bir de aktarma yapıyorsun 0.90 TL basıyorsun. Her sabah güncelleniyor üzüntüm."
        Threk: "Gerçekten orta şeker olan bir ulaşım sistemini nasıl bu kadar kötü yaptılar anlaması güç. Hem aktarma sistemini kötüleştir hem de zamları eleştirirken böyle bir zam yap."
        Atelyekumpas: "Biz fiyata zam yapmadık deyip gramaj düşüren üreticiden bir farkı yok bu hareketin."
        Gandalf: "Suçumuz neydi İzmirliler olarak! Önceki belediye başkanından daha kötü bir yönetim var. Beterin beteri olduğu çok doğru.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor...
        Haberler Güncel İzmir'de Tunç Soyer'den vatandaşlara aktarmalı zam kazığı
            SON DAKİKA