İzmir'de Tunç Soyer'den vatandaşlara aktarmalı zam kazığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam yaptıklarını açıklamıştı. Toplu ulaşım araçlarına ödenen tam biniş ücreti 3,46 liradan 4,70'e çıkartıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruşa yükselirken, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş oldu. Her ne kadar Başkan Soyer, ulaşım zammını yüzde 36 olarak açıklasa da, aktarmalara getirilen zamlarla birlikte gerçek zam oranının yüzde 36'nın üstünde olduğu ortaya çıktı.
2 VESAİT YAPANLAR YANDI!
Toplu ulaşım kullanan İzmirlilerin yüzde 90'ının aktarma yaptığı düşünüldüğünde, 2 vesait kullanan vatandaşlar, geçtiğimiz yıla göre ulaşıma yüzde 41,41 oranında daha fazla para ödeyecek. 3 vesait kullanan vatandaşların ise ulaşım ücretleri yüzde 40,35 oranında zamlandı. İzmir'deki ulaşıma yapılan gizli zam hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir ulaşım sistemindeki tek doğru olan şey, aktarma sisteminde 90 dakika içerisindeki binişlerin ücretsiz olmasıydı. Bununla alakalı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylık döneminde ve belediye başkanlığının ilk döneminde yaptığı açıklamalarda aktarma sistemini ücretli hale getirmeyeceğini söylerken, geldiğimiz noktada 90 dakika sistemini kaldırmakla birlikte ulaşıma yaptığı zammın yanında İzmirlileri çok daha fazla mağdur edecek şekilde aktarma sistemine yüzde 80-85'lere varan zam yaptı" ifadelerini kullandı.
"AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR"
İzmirlilerin çoğunun aktarma yapmak zorunda olduğunun altını çizen Hızal, "Bunun sebebi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisidir. Bugün İzmir'de Buca'dan Bornova'ya giden vatandaş tek vesait ile ulaşımını tamamlayabilirken, çok anlam verilemeyen bir aktarma sistemi ortaya koydular. Hem bu aktarma sistemiyle İzmirlileri mağdur ediyorsunuz hem de aktarmayı ücretli hale getirip, aktarmalara da ulaşıma yapılan zammın üç katı oranında zam yapıyorsunuz. Bu İzmirlilerin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir" diye konuştu.