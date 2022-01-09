İzmir'de Tunç Soyer'den vatandaşlara aktarmalı zam kazığı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK

Kırmızıbere: "Her sabah 4.70 basarken böğrüme bir şey oturuyor. Bir de aktarma yapıyorsun 0.90 TL basıyorsun. Her sabah güncelleniyor üzüntüm."

Threk: "Gerçekten orta şeker olan bir ulaşım sistemini nasıl bu kadar kötü yaptılar anlaması güç. Hem aktarma sistemini kötüleştir hem de zamları eleştirirken böyle bir zam yap."

Atelyekumpas: "Biz fiyata zam yapmadık deyip gramaj düşüren üreticiden bir farkı yok bu hareketin."

Gandalf: "Suçumuz neydi İzmirliler olarak! Önceki belediye başkanından daha kötü bir yönetim var. Beterin beteri olduğu çok doğru.

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