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    AK Parti'ye ihanet edip terör sevicilerin yanında olmayı seçen Ali Babacan kirli dilini TOGG'a uzattı! Tokat gibi yanıt gecikmedi

    AK Parti'ye ihanet ettikten sonra kurduğu DEVA Partisi ile terör sevicilerinin yanında olmayı seçen ve devlet sırlarını yabancı ülkelere para karşılığı satan Metin Gürcan'ı partisine katan Ali Babacan, kirli siyasetini sürdürmeye devam ediyor. Babacan ülkemizin yerli ve milli hamlelerini hedef alan açıklamalardan da geri durmuyor. Babacan bu kez kirli dilini ülkemizin gururu TOGG'a uzattı. Yaptığı açıklamaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tokat gibi yanıt da gecikmedi.

    Ali Babacan kirli dilini TOGG’a uzattı!

    AK Parti'ye ihanet ettikten sonra kurduğu DEVA Partisi ile terör sevicilerinin yanında olmayı seçen ve devlet sırlarını yabancı ülkelere para karşılığı satan Metin Gürcan'ı partisine katan Ali Babacan, kirli siyasetini sürdürmeye devam ediyor.

    Babacan ülkemizin yerli ve milli hamlelerini hedef alan açıklamalardan da geri durmuyor. Babacan bu kez kirli dilini ülkemizin gururu TOGG'a uzattı.

    TOGG YERLİ DEĞİLMİŞ!
    Babacan, yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli üretim olmadığını belirterek, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Yaptığı açıklamaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tokat gibi yanıt da gecikmedi.



        AH FREN ALİ AH!
        Resmi Twitter hesabından Babacan'ın çirkin sözlerine yanıt veren Varank, ''Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili…Ah Fren Ali ah!'' ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel AK Parti'ye ihanet edip terör sevicilerin yanında olmayı seçen Ali Babacan kirli dilini TOGG'a uzattı! Tokat gibi yanıt gecikmedi
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