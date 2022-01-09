AK Parti'ye ihanet edip terör sevicilerin yanında olmayı seçen Ali Babacan kirli dilini TOGG'a uzattı! Tokat gibi yanıt gecikmedi

TOGG YERLİ DEĞİLMİŞ!

Babacan, yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli üretim olmadığını belirterek, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.