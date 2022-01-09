AK Parti'ye ihanet edip terör sevicilerin yanında olmayı seçen Ali Babacan kirli dilini TOGG'a uzattı! Tokat gibi yanıt gecikmedi

AK Parti'ye ihanet ettikten sonra kurduğu DEVA Partisi ile terör sevicilerinin yanında olmayı seçen ve devlet sırlarını yabancı ülkelere para karşılığı satan Metin Gürcan'ı partisine katan Ali Babacan, kirli siyasetini sürdürmeye devam ediyor.
Babacan ülkemizin yerli ve milli hamlelerini hedef alan açıklamalardan da geri durmuyor. Babacan bu kez kirli dilini ülkemizin gururu TOGG'a uzattı.
TOGG YERLİ DEĞİLMİŞ!
Babacan, yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli üretim olmadığını belirterek, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.