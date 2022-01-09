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    • 09.01.2022 20:30
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    • 09.01.2022 20:33
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    Milli Savunma Bakanlığı 'ilk kez yan yana' notuyla paylaştı! Sosyal medyada beğeni yağdı

    Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakanlık paylaşımında Atatürk'ün mirası, Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafına yer verdi. Fotoğraf kısa sürede vatandaşlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    MSB ’ilk kez yan yana’ notuyla paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı; Atatürk'ün mirası, Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraf paylaşımında "İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana… Atatürk'ten miras Cumhurbaşkanlığımıza ait M/V SAVARONA ile birlikte MİLGEM sınıfı TCG HEYBELİADA, TCG İSTANBUL ve PN BABUR 'un inşa donatım ve planlı bakım faaliyetleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Fotoğraf çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

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