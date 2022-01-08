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    Özel okullar krizi fırsata çevirdi! Gelecek yılın ücretlerine yüzde 63’e varan zam yapmak için harekete geçti

    Özel okullar krizi fırsata çevirdi. Gelecek yılın ücretlerine yüzde 63'e varan zam yapmak için harekete geçti. Öğretmenlere de asgari ücretin bile altında maaş verdi.

    Koleje zam öğretmene gam
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    Özel okullar krizi fırsata çevirdi. Gelecek yılın ücretlerine yüzde 63'e varan zam yapmak için harekete geçti. Öğretmenlere de asgari ücretin bile altında maaş verdi.

    Bir yıllık sözleşmeyle kolejde çalışan öğretmenlerin maaşı, 4 bin 253 TL'lik asgari ücretin altında kaldı. Müstahdemler dahi daha çok maaş aldı.

    İşsiz kalmak istemeyen öğretmenler, buna ses çıkaramadı. Yetkilileri göreve çağırdı: Bu haksızlığa dur deyin. Hiç olmazsa asgari ücret kadar aylık verilsin.

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    ZAM isteyince okul sahibi 'soğanın fiyatı kaç para oldu haberin var mı' diyor.

    GÜVENLİK ve temizlik elemanlarıyla maaşımız eşitlendi.

    10 YILLIK öğretmenim, 3 bin 400 lira maaş aldım.

    PANDEMİ bahanesiyle maaşları düşüren bile oldu...

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    Haberler Güncel Özel okullar krizi fırsata çevirdi! Gelecek yılın ücretlerine yüzde 63’e varan zam yapmak için harekete geçti
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