Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

ZAMLAR DAHA BÜYÜDÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay 2021'in ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranında yani 25.47 zam yansıtılırken, en düşük aylık da ek iyileştirmeyle bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.