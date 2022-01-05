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Haberler Ekonomi Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

Hem Ocak artışı hem de ek zamlar belli oldu. En düşük aylık SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 2 bin 500, memur emeklilerinde 4 bin 289 liraya çıktı. İlave zamla memura en az 6 bin 429 lira ödenirken, teknisyen 7 bin 131, öğretmen 8 bin 668, polis 9 bin 706, hemşire 8 bin 351 lira alacak. İşte haberin detayları ve kalem kalem yeni emekli ve memur maaşları...

05.01.2022 06:54 - Son Güncelleme: 05.01.2022 06:54
Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

Milyonlar yeni yıla yeni maaşla giriş yaptı. Asgari ücretlilerin ardından memurların ve emeklilerin de yeni kazançları belli oldu.

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Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

Enflasyon verileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerle hem Ocak artışları hem de ek zamlar belli oldu.

Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

ZAMLAR DAHA BÜYÜDÜ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay 2021'in ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranında yani 25.47 zam yansıtılırken, en düşük aylık da ek iyileştirmeyle bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

Böylece en düşük maaşta yüzde 66.66'lık artış kaydedildi. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 zam ve enflasyon farkına da yüzde 2.5'lik ek iyileştirme ilave edildi.

Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar

Bu çerçevede memurlar ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve yüzde 5 zamma ilave zam ile birlikte bu ay toplamda yüzde 30.95 iyileştirme söz konusu olacak.

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