Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye %25.47 memura ve memur emeklisine %30.95 zam: İşte kazanç tablosu ve yeni maaşlar
Hem Ocak artışı hem de ek zamlar belli oldu. En düşük aylık SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 2 bin 500, memur emeklilerinde 4 bin 289 liraya çıktı. İlave zamla memura en az 6 bin 429 lira ödenirken, teknisyen 7 bin 131, öğretmen 8 bin 668, polis 9 bin 706, hemşire 8 bin 351 lira alacak. İşte haberin detayları ve kalem kalem yeni emekli ve memur maaşları...
05.01.2022 06:54
- Son Güncelleme: 05.01.2022 06:54