Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali açılışında, dünyaya önemli mesajlar gönderdi

Başkan Tayyip Erdoğan, dün Süleymaniye Camii'sinde düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katıldı. Şu mesajları paylaştı:

Bienal, kültür sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik içeriği ve kapsamı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir şölendir.

Biz her alanda olduğu gibi sanat konusunda da kompleksleriyle değil yaşatıcı, kuşatıcı vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz.

Medya mecraları üzerinden tüm dünyaya adeta boca edilen batı menşeli kültür sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen ve insanın esfeli safilin tarafını öne çıkaran mesajların elbette bir amacı var. Bu amacın masum olmadığı da açıktır. Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı devreye almamız şarttır.

Bizim inancımızda insan, Rabbinin eseridir. Sanat kavramına yaklaşımdaki bu derin farkın tezahürlerini Endülüs'ten Büyük Sahra'ya, Orta Asya'dan, Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir alana yayılan eserlerde görmek mümkündür.

HEDEFİMİZ ENGELSİZ TÜRKİYE

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması ödül töreninde bir konuşma yaptı: Erişilebilirlik, engelli bireylerin en temel hakkıdır. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye.