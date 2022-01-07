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    • 07.01.2022 15:08
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    Başkan Erdoğan'dan 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de katıldığı 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Bienali sadece etkinlik mekanları ile bile şehrimizin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterlidir. Kültür sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik içeriği ve kapsamı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir şölendir.


    Bienalin bu yılki temasının çerçeve içi ve çerçeve dışı olarak belirlenmiş olması bize muazzam bir tarihi arka plan sunuyor.

    Kültür sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi nerede kaybettiysek orada aramalıyız.




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