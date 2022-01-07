Başkan Erdoğan'dan 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de katıldığı 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bienali sadece etkinlik mekanları ile bile şehrimizin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterlidir. Kültür sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik içeriği ve kapsamı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir şölendir.





Bienalin bu yılki temasının çerçeve içi ve çerçeve dışı olarak belirlenmiş olması bize muazzam bir tarihi arka plan sunuyor.





Kültür sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi nerede kaybettiysek orada aramalıyız.







