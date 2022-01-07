Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın Almatı şehrinde kalan THY uçuş ekiplerinin ve diğer hava yolu şirketlerinde görevli çalışanların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla özel bir sefer düzenleyecek.

Alınan bilgiye göre, uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yarın yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.