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    • 07.01.2022 17:51
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    Son dakika: Türk Hava Yolları (THY) tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek

    Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası Almatı şehrinde kalan THY uçuş ekiplerinin ve diğer hava yolu şirketlerinde görevli çalışanların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla özel bir sefer gerçekleştirecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    THY’den Kazakistan’a tahliye seferi

    Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın Almatı şehrinde kalan THY uçuş ekiplerinin ve diğer hava yolu şirketlerinde görevli çalışanların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla özel bir sefer düzenleyecek.

    Alınan bilgiye göre, uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yarın yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.



    Uçağın yarın saat 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.



    TÜM TAHLİYE İMKANLARI DEĞERLENDİRİLECEK
    Görevleri nedeniyle Nur Sultan şehrinde bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile gerekli tüm tahliye imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Türk Hava Yolları (THY) tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
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