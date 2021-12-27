Nevşin Mengü'nün Başkan Erdoğan'ı hedef alan algı operasyonu elinde patladı!

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine Sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye'nin en zenginlerinden Konukoğlu'nun sofrasında" ifadelerini kullandı.





"KONUKOĞLU'NUN DEĞİL GAZİANTEP İL BAŞKANIMIZIN EVİ"

Mengü'nün yalanını ifşa eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Mengü'ye, "Gaziantep İl Başkanı'mızın evini Konukoğlu'nun evi diye yayınlayan yalancıya Nevşin Mengü denir. Bakmadınız usanmadınız" yanıtını verdi.





"YALANLARINIZDA BOĞULUN!"

Sezal, "Cumhurbaşkanımızın yanında duran İl Başkanının eşidir. Sofrayı hazırlayan da. Ben de yan odada yedim aynı yemeği. Yalanlarınızda boğulun." dedi.