



"EMPERYAL DIŞ POLİTİKA"

Bunu yaparken Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere geleneksel Batılı müttefikleri ile bağları kırmış ve Türkiye'nin Osmanlı döneminden Arap Ortadoğu ve Balkanlar'a erişimini yeniden sağlamayı amaçlayan emperyal tarzda bir dış politika benimsemiştir.

GAZETECİLERE BASKI YALANI YİNE DEVREDE!

Bugün, Erdoğan'ın yönetim tarzından kaynaklanan muhalefet ve gazetecilik özgürlüklerine yönelik iç baskılara ek olarak, Türkiye düşman bir dünyayla karşı karşıya. Ankara'nın Orta Doğu'da neredeyse hiç arkadaşı kalmadı ve yeniden dirilen tarihi rakiplerinin tehdidi ile karşı karşıya: Rusya ve İran.



ERDOĞAN KARŞITI LOBİDE YER ALIYOR

Soner Çağaptay AK Parti iktidarına karşı Türkiye'de askeri darbe daveti bile yapacak kadar ileri giden bir lobi şirketinin içinde faaliyet gösteriyor.



Çağaptay "İslam, Secularism and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk?" adlı tez hazırlamıştı.

Atatürk'ten "diktatör" , "ırkçı", "faşist" olarak bahseden Çağaptay, TSK hakkında şu tanımlamayı yapmıştı: "Türkiye'nin en laik siyasi partisi" .

Soner Çağaptay yine tezinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan beri yapmayı beceregeldiği tek şey, Kürtlere, Alevilere ve gayrimüslimlere kan kusturmak" demişti.



TÜRKİYE'Yİ BATIYA KÖTÜLEME PEŞİNDE

Soner Çağaptay ABD medyasına, özellikle de Newsweek Dergisi'ne Türkiye hakkında yazılar gönderiyor. Bu yazılarda AK Parti'nin İslamcı bir parti olduğu, Türkiye'yi Batı'dan kopartarak dini bir ülke yapacağı tezini savunuyor.