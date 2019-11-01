Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.11.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 21:58

'li hakkındaki tahliye kararı durduruldu!

Terör suçlarından yargılanan ve F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski Milletvekili hakkında verilen skandal tahliye kararı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı ile durduruldu.

HDP'li Zeydan hakkındaki tahliye kararı durduruldu!

Terör suçlarından yargılanan ve F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski Milletvekili hakkında verilen skandal tahliye kararı durduruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tahliyeye kararına itiraz ettiği, Abdullah Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi

Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan HDP Milletvekili Zeydan'ın Hakkari Adliyesinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANMIŞTI
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında hazırlanan fezlekede, terör örgütünün propagandasını yaptığı, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü 'ya yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin 26 Temmuz'da yapılan protesto yürüyüşünde "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." ifadesini kullandığı vurgulanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHDP'li Abdullah Zeydan hakkındaki tahliye kararı durduruldu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri