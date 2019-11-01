Terör suçlarından yargılanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında verilen skandal tahliye kararı durduruldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tahliyeye kararına itiraz ettiği, Abdullah Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi

Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan HDP Milletvekili Zeydan'ın Hakkari Adliyesinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANMIŞTI

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında hazırlanan fezlekede, terör örgütünün propagandasını yaptığı, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin 26 Temmuz'da yapılan protesto yürüyüşünde "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." ifadesini kullandığı vurgulanmıştı.