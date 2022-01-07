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    • 08.01.2022 06:18
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    Son dakika: Sivas’ın İmranlı ilçesi yakınlarında otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

    Sivas’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

    Sivas güne acı haberle uyandı! Son dakika haberine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.

    İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sivas’ın İmranlı ilçesi yakınlarında otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
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