Son dakika: Bakan Koca'dan Omicron varyantı uyarısı: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçalım

"YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK"

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir."