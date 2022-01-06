Son dakika: Bakan Koca'dan Omicron varyantı uyarısı: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu.
VARYANTI KESELİM
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."
VAKALARDA SON DURUM
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendiğini ifade eden Bakan Koca, "7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi. Bakan Koca ayrıca, tedbirlere uyarak yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurguladı.