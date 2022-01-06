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    • 06.01.2022 12:59
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    • 06.01.2022 13:13
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Turkovac aşısı oldu!

    Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turkovac aşısı olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf ve mesajla duyurdu.

    Bahçeli Turkovac aşısı oldu!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turkovac aşısı olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf ve mesajla duyurdu.

    Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından uygulanmasına devam ediliyor.


    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, makamında Turkovac aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı olurken çekilen fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşarak, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.






    AKILLARA GÜLNAZ ŞIRINGA GELDİ
    CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etmişti. Gürses,'Gülnaz Şırınga' isimli bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darbedildiğini ileri sürerken haberin parodi olduğu ortaya çıkmıştı ve Gürses alay konusu olmuştu.

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