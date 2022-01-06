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    • 06.01.2022 13:42
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    • 06.01.2022 14:09
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    AK Parti'den flaş Kazakistan açıklaması: Kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz

    Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kazakistan’da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    AK Parti’den flaş Kazakistan açıklaması

    AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan ile güçlü dayanışma içinde bulunduklarını, ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

    Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan'da meydana gelen olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kazakistan'da yaşanan olayların, ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanmasının en önemli beklentileri olduğunu belirten Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak, kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz. Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.


    TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN KAZAKİSTAN AÇIKLAMASI: DESTEĞE HAZIRIZ
    Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yapmıştı. Teşkilattan yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan'daki son olaylar ışığında, Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denildi.

    Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.


    Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı. Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.

    Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor. Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.

        BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAZAKİSTAN GÖRÜŞMESİ
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.

        Ayrıca Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'yi yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.

        Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüntülü telekonferansla görüştüğünü duyurarak, "İkili ilişkilerimizi ve ortak iş birliği alanlarını ele aldık. Tarihi dostluk bağlarımıza uygun şekilde stratejik ortaklığımızı ileri seviyelere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        PROTESTOLARDA ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ
        Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.

        Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

        Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

        Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

        KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM
        Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

        Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

        Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

        Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

        Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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        Haberler Güncel AK Parti'den flaş Kazakistan açıklaması: Kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz
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