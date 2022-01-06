Kazakistan'da bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Türkiye'ye döndü

Kazakistan'da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargo uçağı ile akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüş yaptı.

Ülkedeki sektöre dönük ikili temaslarda bulunan Aycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşiyle birlikte Kazakistan'a seyahat etmişti.

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'daki durum nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başvurusu üzerine bu ülkeye asker göndermeye karar vermişti.