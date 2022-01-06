8 - 9 Ocak'ta hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Bilim Kurulu kararını Bakan Koca tek tek duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde Omicron varyantının da etkisi günbegün artıyor. Bir önceki gün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tedbirleri tek tek açıkladı. Milyonlarca kişi Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? 8 - 9 Ocak'ta hafta sonu kısıtlama olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Bakan Koca'nın milyonları etkileyen yeni kritik açıklamaları...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ Mİ GELİYOR?
Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Pandemi sürecinde Omicron varyantının etkisini artırması nedeniyle yeni kararlar alındı.
Kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir bir duyurdu. Twitter'dan basın açıklamasını paylaşan Koca, ''Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.'' dedi.
İşte yeni kararlar;
8-9 OCAK'TA KISITLAMA OLACAK MI?
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni bir kısıtlama gelmeyeceği belirtildi. Alınan yeni tedbirlere göre karantina sürelerinde değişiklik yapıldı.
Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.
Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.