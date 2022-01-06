Kazakistan'daki şiddet olaylarında İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın parmağı mı var? Vandallara silah dağıtılıyor...

Kazakistan'da birkaç gündür devam eden ayaklanma nedeniyle halkın can güvenliği tehlike altında. Ülkede eşi ve benzeri görülmemiş bir iç karışıklık yaşanıyor.
YAĞMA VE SALDIRI
Bir kısım organize olmuş provokatör ve vandal şiddet içeren eylemlerin yanı sıra araçlar, kamu binaları, havaalanı, hastaneler, mağazalar, restoranlar ve bankalara da saldırılar düzenleniyor.
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve yükselen hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek başlayan ve hükümetin istifasına neden olan gösteriler artarak devam ediyor.
Protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak Valilik binasına girdi
DEVLET SERT KARŞILIK VERMEYE BAŞLADI