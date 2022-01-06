Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2022 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 13:13
    ABONE OL

    Kazakistan'daki şiddet olaylarında İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın parmağı mı var? Vandallara silah dağıtılıyor...

    Kazakistan'da kazan kaynıyor. Devlet protestocu vandallarla mücadele ederken gündemi sarsan yeni bilgiler ortaya çıktı. Şiddet ve yağma yapan provokatörlere silah dağıtıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan ayaklanmayı İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın kurguladığı iddia edildi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Kazakistan’daki olayları İngiltere mi başlattı?

    Kazakistan'da birkaç gündür devam eden ayaklanma nedeniyle halkın can güvenliği tehlike altında. Ülkede eşi ve benzeri görülmemiş bir iç karışıklık yaşanıyor.

    YAĞMA VE SALDIRI

    Bir kısım organize olmuş provokatör ve vandal şiddet içeren eylemlerin yanı sıra araçlar, kamu binaları, havaalanı, hastaneler, mağazalar, restoranlar ve bankalara da saldırılar düzenleniyor.

    Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve yükselen hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek başlayan ve hükümetin istifasına neden olan gösteriler artarak devam ediyor.

    Protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak Valilik binasına girdi

    DEVLET SERT KARŞILIK VERMEYE BAŞLADI

        Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

        Almatı şehrinde askerlerin otomatik tüfeklerle devriye faaliyeti yaptığı objektiflere yansıdı.

        RUS DIŞİŞLERİ'NDEN RUS VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

        Rusya vatandaşlarına uyarı yaptı:

        "Kazakistan'da OHAL ve sokağa çıkma yasağı (23.00-07.00) var. Yine Rus vatandaşlarına dikkatli olmalarını, kalabalık yerlerden kaçınmalarını, otellere/evlere sığınmalarını, yiyecek ve su temin etmelerini, olayları takip etmelerini, gelen mesajları takip etmelerini tavsiye ediyoruz."

        YABANCI PROVOKATÖRLERE SUÇLAMA

        Hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan manzaralar nedeniyle "yabancı provokatörlere" işaret etti.

        Öte yandan Almatı kentinde çıkan olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocu ise hayatını kaybetti.

        GÖSTERİCİLERE SİLAH DAĞITILIYOR

        Tokayev'in sözlerinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, olaylı gösterilere dışarıdan müdahale olduğu şeklinde yorumlandı.

        Görüntüde, protestocuların bir noktaya doğru koştuğu ve burada bulunan silahları aldığı görülüyor.

        BİRLEŞİK KRALLIK DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ MI6 KAOSU PLANLADI

        Asia Times yazarı Pepe Escobar, Kazakistan'daki şiddet içeren gösterileri İngiliz İstihbarat Servisi MI6'nın örgütlediğine ilişkin elinde istihbarat bilgileri olduğunu söyledi.

        HEDEF RUSYA MI?

        Escobar'a eline geçen bilgilere göre, Batı Bloku gelecek hafta Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya görüşmeleri öncesinde Rusya'nın elini zayıflatmak için böyle bir tertibin içine girdi. Rusya'nın Orta Asya bataklığına saplanarak elinin zayıflatılması amaçlanıyor.

        MI6'NIN BAŞINDAKİ İSMİ TÜRKİYE ÇOK YAKINDAN TANIYOR

            Öte yandan bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, 1 buçuk yıl önce MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirilmişti. Moore yaklaşık 5 yıl boyunca Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

            ABD PROTESTOLARI ÖNCEDEN BİLİYORDU

            Escobar yayınladığı bir belge ile ABD Kazakistan Büyükelçiliğinin protestoları önceden bildiğini öne sürdü. 16 Aralık'ta yayınlanan uyarıda Kazakistan'daki ABD vatandaşları olası kargaşaya karşı uyarılarak, Nursultan, Almatı ve Çimkent gibi şehirlerden uzak kalmaları isteniyor.

            OLAYLARI BÜYÜTMEK İSTİYORLAR

            Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti. Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

            "ONLARCA SALDIRGAN YOK EDİLDİ"

            Bu arada Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, kentte gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

            Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

            "SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

            Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek, şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

            KAZAKİSTAN'DA NE OLDU?

            Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

                Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

                Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

                DEVLET OHAL KARARI ALDI

                Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

                Ge.tiğimiz gün açıklama yapan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki protesto olayları esnasında 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                KAD-SİS Bursa’da!
                Haberler Güncel Kazakistan'daki şiddet olaylarında İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın parmağı mı var? Vandallara silah dağıtılıyor...
                    SON DAKİKA