7 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Deprem mi oldu son dakika? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman...

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması! AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Muş'un Bulanık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Muş ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman'da deprem mi oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmeler...
DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika haberine göre Muş'un Bulanık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 3.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saat 23:35'teki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremin derinliği 24.44 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Bulanik (Mus)
Tarih-Saat : 06.01.2022, 23:35:25 TSİ
Enlem : 38.9531 N
Boylam : 42.0046 E
Derinlik : 24.44 km
Detay : https://t.co/8JbZE91mYD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi