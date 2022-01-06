7 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Deprem mi oldu son dakika? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman...

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması! AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Muş'un Bulanık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Muş ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman'da deprem mi oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmeler...