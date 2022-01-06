Başkan Erdoğan'dan milletvekillerine talimat! Hedef enflasyon: Düşüreceğiz!

Başkan Erdoğan, dün partisinden bir grup milletvekili ele kahvaltıda biraraya geldi. Erdoğan, "Gönlünüzden geçenleri açıkça söyleyin" diyerek milletvekillerinin görüşlerini, bölgelerine ilişkin sorunlarını dinledi. Erdoğan kendisine iletilen sorunları tek net not etti.
MÜJDELERE DEVAM
Erdoğan, "Arka arkaya müjdelerin gündeme gelmesi iyi oldu. Yeni müjdeler olacak mı?" sorusu üzerine yanında oturan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a dönerek, "Yeni müjdelerimiz var mı" diye takıldı ve "Müjdeler biter mi? Bizde müjdeler bitmez Bundan sonra devam edecek. Önümüzde bir ekonomik programımız var. Onu kararlılıkla uygulamaya devam ereceğiz" diye konuştu.
ZORLU GÜNLER
Bir milletvekilinin son dönemde alınan kararların ekonomi ve toplumda olumlu sonuçlandığını belirmesi üzerine Erdoğan, "Zorlu günleri geride bırakıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacak. Tüm sorunları birlikte aşacağız" dedi.
HEDEF ENFLASYON
Erdoğan, ekonomi ile ilgili soruları çözmek konusundaki kararlıklarını bir kez daha dile getirdi ve "Bundan sonra enflasyonun düşürülmesine odaklanacağız, Hedefimiz bu ve başaracağız" diye konuştu.
GİDİN ANLATIN
Erdoğan, önümüzdeki dönemde illere gidip vatandaşlar ile bir araya geleceğini belirterek, milletvekillerine "Siz de gidip yaptıklarımızı vatandaşlara anlatın" talimatı verdi.