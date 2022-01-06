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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekillerine 2023 talimatı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 grup halinde görüşme kararı aldığı milletvekillerinden 48’iyle bir araya geldi. 2023 için isteklerini iletti. İşte haberin tüm detayları...

    Vekillere 2023 talimatı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın başkanlığındaki 48 milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda milletvekillerinin bölgelerindeki sorunları ve önerilerini dinleyen Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin milletvekillerinden beklentilerini de anlattı. Toplantıya, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın milletvekilleriyle 5 grup halinde bir araya geleceğini, istişarelerin temelini 2023 seçimlerinin oluşturduğunu ifade etti: Milletvekillerimiz hem ülkedeki genel siyaset ile ilgili, hem uluslararası siyasetle ilgili, bölge siyaseti ile ilgili hem de illeri ile ilgili olarak değerlendirmelerini paylaştılar. Tabii soruları vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız onların hepsini not aldı ve cevapladı. Takip edilecek projeler, takip edilecek siyasetler var onlar da arkadaşlarımız tarafından not alındı.



    BAHÇELİ'YE YAŞGÜNÜ HEDİYESİ
    Başkan Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konutunda bir araya geldi. 1 Ocak 1948'de doğan Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti. İki liderin yaklaşık bir saat süren görüşmesinde, gündeme ilişkin konuların ve 2023 seçimlerinin ele alındığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekillerine 2023 talimatı
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