Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekillerine 2023 talimatı





BAHÇELİ'YE YAŞGÜNÜ HEDİYESİ

Başkan Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konutunda bir araya geldi. 1 Ocak 1948'de doğan Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti. İki liderin yaklaşık bir saat süren görüşmesinde, gündeme ilişkin konuların ve 2023 seçimlerinin ele alındığı belirtildi.

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