50 ilde yaşayan vatandaşlarla başlayacak! Kritik tarih 10 Ocak: Kimlik kartlarına e-imza dönemi

Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken veya yenilenme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu, "Kuruluş tarihi itibarıyla ikinci asrını yaşayan İl Özel İdareleri de bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl Özel İdarelerinin tabii ki bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 İl Özel İdare'nin toplam borcu 1 milyardır. Bunların yüzde 70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur." diye konuştu.