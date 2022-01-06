50 ilde yaşayan vatandaşlarla başlayacak! Kritik tarih 10 Ocak: Kimlik kartlarına e-imza dönemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacağını söyledi.
Bakan Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri"ndeki konuşmasında, yapılan toplu iş sözleşmelerinin çalışanlara, işverenlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken veya yenilenme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu, "Kuruluş tarihi itibarıyla ikinci asrını yaşayan İl Özel İdareleri de bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl Özel İdarelerinin tabii ki bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 İl Özel İdare'nin toplam borcu 1 milyardır. Bunların yüzde 70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur." diye konuştu.