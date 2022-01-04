Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yolda kalan otobüsler değil günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metrolar

"2071 YILINA KADAR OLAN YATIRIMLARI PLANLADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Projelerimizle, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 yılına kadar olan yatırımlarını, planladık. 50 yıl sonrasını planlarken, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak bugün için ihtiyaç duyulan ve milletimizin özlemle beklediği hizmetlerin ve projelerin aksamaması için çalışmalarımıza devam ettik ve başarıya ulaştık.Marmara'nın altın gerdanlığı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler ile Başakşehir Kavşakları arasında kalan 7. kesimini hizmete alarak, İstanbul'un en uzun ve en geniş tüneli ile birlikte otoyolun 400 kilometresini hizmete açtık. Başakşehir-Ispartakule-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun çalışmalarına da başladık.