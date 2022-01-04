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    • 04.01.2022 18:03
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    CHP heykelden vazgeçmiyor! Bodrum Belediyesi Avram Galanti Bodrumlu'nun büstünü törenle açtı

    Son dakika haberleri... Hizmet yerine heykel belediyeciliğini tercih eden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yeni yıla da heykel açılışıyla başladı. CHP'li Bodrum Belediyesince Umurça Parkı'nda, Yahudi asıllı Türk eğitimci ve siyasetçi Avram Galanti Bodrumlu'nun büstü törenle tanıtıldı.

    AJANSLAR
    CHP heykelden vazgeçmiyor

    Cumhuriyet Halk Partili isimler hizmet yerine heykel yarışına devam ediyor.

    Hey ay en az 1 CHP'li belediyeden gelen heykel açılışı haberi yeni yılın ilk günlerinde Bodrum'dan geldi.

    TÖRENLE BÜST AÇILIŞI
    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahudi asıllı Türk eğitimci ve siyasetçi Avram Galanti Bodrumlu'nun büstü doğum gününde, düzenlenen törenle açıldı.

    Bodrum Belediyesince Umurça Parkı'nda, Avram Galanti Bodrumlu kitap tanıtımı ve büst açılışı gerçekleştirildi.

    Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres, 500. Yıl Vakıf Başkanı Silvyo Ovadya, Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva ile Arkeolog Rasim Özgürel'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

        Konuşmaların ve Avram Galanti Bodrumlu'nun Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilen "Bodrum Tarihi" kitabının tanıtımının ardından, Nazım Hikmet Kütüphanesi önünde Galanti'nin büstünün açılışı yapıldı.

        Katılımcılar daha sonra Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Musevi Mezarlığı'na geçerek buradaki mezarları inceleyip dua etti.

        Etkinlik, mezarlıkta Aras'a sembolik anahtar tesliminin ardından sona erdi.

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