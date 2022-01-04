CHP heykelden vazgeçmiyor! Bodrum Belediyesi Avram Galanti Bodrumlu'nun büstünü törenle açtı

Cumhuriyet Halk Partili isimler hizmet yerine heykel yarışına devam ediyor.
Hey ay en az 1 CHP'li belediyeden gelen heykel açılışı haberi yeni yılın ilk günlerinde Bodrum'dan geldi.
TÖRENLE BÜST AÇILIŞI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahudi asıllı Türk eğitimci ve siyasetçi Avram Galanti Bodrumlu'nun büstü doğum gününde, düzenlenen törenle açıldı.
Bodrum Belediyesince Umurça Parkı'nda, Avram Galanti Bodrumlu kitap tanıtımı ve büst açılışı gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres, 500. Yıl Vakıf Başkanı Silvyo Ovadya, Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva ile Arkeolog Rasim Özgürel'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.