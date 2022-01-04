SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA! AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.