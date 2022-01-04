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    • Güncel
    • 05.01.2022 06:35
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    • 05.01.2022 06:46
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    SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Son dakika haberleri... AFAD'ın açıklamasına göre Antalya Alanya açıklarında saat 06:21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli son depremler...

    Antalya’da deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    40 KM DERİNLİKTE
    Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    SON DAKİKA! AFAD SON DEPREMLER

    KANDİLLİ SON DEPREMLER

    AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
    AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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