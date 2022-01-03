Yalanın Sözcü'sü bir kere daha patladı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Kardak gerginliği' haberini yalanladı

Bahse konu haberlerde özetle; "Muğla İli Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları'nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı" şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır. Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir.