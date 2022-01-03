Yalanın Sözcü'sü bir kere daha patladı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Kardak gerginliği' haberini yalanladı

Yaptığı yalan haberlerle adeta yalan makinesi olan Sözcü'nün bir yalan haberi daha patladı.
TAMAMEN UYDURMADIR
Sözcü Gazetesinin internet sitesinde yayınlanan 27 Aralık 2021 tarihinde "Türkiye ile Yunanistan Arasında Kardak Gerginliği" ve 31 Aralık 2021 tarihinde "Yılın Son Günü Kardak'ta Gerginlik Yarattılar" başlıklı haberlere yalanlama geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tafından yapılan açıklamada, bahsi geçen haberlerin geçtiğimiz dönemlerde de gündeme getirildiği ve tamamen uydurma olduğu vurgulandı.
Sahil Güvenliği Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: