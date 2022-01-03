FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

KİMLİK SORGUSUNDA TESPİT EDİLDİLER

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki 2 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi.

FETÖ'CÜLER TUTUKLANDI

Sürücü H.D. ile F.Ş. ve T.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.