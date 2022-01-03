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    • 03.01.2022 18:05
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    • 03.01.2022 18:15
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    FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele sürüyor. Edirne’nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

    Haşhaşiler Yunan’a kaçarken yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

    KİMLİK SORGUSUNDA TESPİT EDİLDİLER
    Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki 2 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi.

    FETÖ'CÜLER TUTUKLANDI
    Sürücü H.D. ile F.Ş. ve T.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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