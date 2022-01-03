Aklı sıra algı yapacak! Gazeteci Emre Özpeynirci eğitim aracıyla eleştiri yaptı Bakan Varank'tan yanıt gecikmedi

Gazeteci Emre Özpeynirci kendisine ait Twitter hesabından bir dizi fotoğraf paylaşarak aklı sıra algı operasyonuna girişti.

Özpeynirci yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor." dedi.

Yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

GENÇLER SİZDEN ÇOK DAHA KOLAY ANLAYABİLİYOR!

Bakan Varank, algı operasyonu peşinde olan gazeteciye Twitter hesabından çok sert bir açıklamada bulundu.

Varank paylaşımında "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözlerine yer verdi.