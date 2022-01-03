Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin konuştu!

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede Türkiye- Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

KABİNE TOPLANIYOR

2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirecek. Zirvede memur ve emekli maaş zamları, ekonomi, dış politika ve Coronavirüs başta olmak üzere bir çok konu ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.