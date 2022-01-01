Son dakika: Yılın ilk verileri geldi! Sağlık Bakanlığı 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,71 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.



18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.





MASKE ÇAĞRISI

Günlük verileri değrelendiren Bakan Koca, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.