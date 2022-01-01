Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2022 19:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 19:41
    ABONE OL

    Son dakika: Yılın ilk verileri geldi! Sağlık Bakanlığı 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 325 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,71 olarak gerçekleşti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.



    MASKE ÇAĞRISI
    Günlük verileri değrelendiren Bakan Koca, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

    31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU


        28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Memur ve emekliye zam!
                        Haberler Güncel Son dakika: Yılın ilk verileri geldi! Sağlık Bakanlığı 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu
                            SON DAKİKA