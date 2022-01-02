Son dakika: MSB duyurdu: 6 PKK'lı öldürüldü

"TSK'NIN İMKANLARI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMAKTA"

Bakan Akar, Türkiye'nin tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada var olmak için ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artırmak zorundayız. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millilik oranını yüzde 80'ler seviyesine yaklaşan savunma sanayimizi daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz. Hayata geçirilen projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak tüm personelimizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak gösterdiği üstün gayretler, yerli ve milli savunma sanayimizin kahraman ordumuza kazandırdığı ve bundan sonra kazandıracağı imkan ve kabiliyetler ile önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler temenni ediyor; her birini alınlarından öpüyorum. Tüm personelimize, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."