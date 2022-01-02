Son dakika: MSB duyurdu: 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
2020'DE KAÇ EX VAR?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, görevlerini başarıyla yerine getirdikleri bir yılı geride bıraktıklarını, bakanlık olarak artan bir motivasyonla 2022 yılına hazırlandıklarını belirtti. Bakanlığın görev ve sorumluluklarının arttığını belirten Akar, "Bu kapsamda cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en etkili tedbirleriyle ve 'hudut namustur' anlayışıyla korunan hudutlarımızda 01 Ocak 2021'den itibaren 308 bin 716 göçmenin geçişi engellenmiş; yakalanan 99 bin 546 düzensiz göçmen ile 480 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Terörle mücadelemiz ise başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33 bin 259, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
"TERÖR KORİDORU ENGELLENDİ"
Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla terör örgütlerine karşı mücadele etmeye, 84 milyon vatandaşı terör belasından kurtarmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu kararlılıkla Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru engellenmiş, parçalanmış ve hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönebilmiştir. Güvenli hale getirilen bölgelerde yeni bir göç dalgasının olmaması ve hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin de son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir" diye konuştu.