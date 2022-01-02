Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...
Türkiye'nin merakla beklediği 2022 yılının ilk kabinesi merakla bekleniyor. 2022 yılının ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Ekonomik gelişmeler, iç ve dış siyaset, koronavirüs gündemi gibi konuların ele alındığı görüşmelerde bu hafta memur ve emekli zamlarının masaya yatırılması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte 2022 yılının ilk kabinesine dair tüm detaylar...
02.01.2022 09:20
- Son Güncelleme: 02.01.2022 09:20
Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu tüm Türkiye tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Belirli aralıklar ile Beştepe'de Başan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.