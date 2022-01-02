Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...



Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu tüm Türkiye tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Belirli aralıklar ile Beştepe'de Başan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor.