Vav TV İzle
Haberler Güncel Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...

Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...

Türkiye'nin merakla beklediği 2022 yılının ilk kabinesi merakla bekleniyor. 2022 yılının ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Ekonomik gelişmeler, iç ve dış siyaset, koronavirüs gündemi gibi konuların ele alındığı görüşmelerde bu hafta memur ve emekli zamlarının masaya yatırılması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte 2022 yılının ilk kabinesine dair tüm detaylar...

02.01.2022 09:20 - Son Güncelleme: 02.01.2022 09:20
Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...


Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu tüm Türkiye tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Belirli aralıklar ile Beştepe'de Başan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...

Öte yandan koronavirüs salgınında son durum hakkında da istişarelerin gerçekleşmesi ön görülüyor. Kritik toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 3 Ocak'ta yapılacağı tahmin ediliyor.

Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, son olarak 20 Aralık tarihinde bir araya gelmişti. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...

Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde! Kabine Toplantısı ne zaman? Omicron varyantı, memur zammı, emekli zammı...

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

SON DAKİKA