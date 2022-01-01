2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat celp tarihi... 2022 bedelli askerlik celp dönemleri açıklandı mı?

2022 yılının ilk gününden itibaren bedelli askerlik hakkında araştırmalar hız kazandı. Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 18:00 olarak belirlenmişti. Bu tarih, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için başvuru ve bedelli askerlik ücreti dahil tüm işlemlerin tamamlanması gereken son tarih oldu. Başvuru yapan adaylar şimdi de askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve şubat celp tarihi hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat celp tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,
2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,
3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,
4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,
5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,
6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,
7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,
8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,
9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.