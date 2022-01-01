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Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2022'nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt'un evine gitti

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2022'nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt'un evine gitti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022'de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

DHA
01.01.2022 16:30 - Son Güncelleme: 01.01.2022 16:40
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2022’nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt’un evine gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti, kete yedi.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2022’nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt’un evine gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2022’nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt’un evine gitti

Kurt'un Kısırkaya'da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kurt ailesi de katıldı.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2022’nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt’un evine gitti

Erdoğan, Hatem Kurt'un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2022’nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt’un evine gitti
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2022’nin ilk gününde sürpriz ziyaret! Hatem Kurt’un evine gitti
SON DAKİKA